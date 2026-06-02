Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal

Сайт Goal составил список из топ-20 лучших клубных тренеров в сезоне-2025/26 в Европе.

Его возглавил Луис Энрике, победивший с «ПСЖ» в этом сезоне в Лиге чемпионов, Суперкубке Франции, Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке.

Топ-20 выглядит так:

1. Луис Энрике («ПСЖ»);

2. Микель Артета («Арсенал»);

3. Венсан Компани («Бавария»);

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

5. Сеск Фабрегас («Комо»);

6. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);

7. Кристиан Киву («Интер»);

8. Андони Ираола («Борнмут»);

9. Франческо Фариоли («Порту»);

10. Пьер Саж («Ланс»);

11. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

12. Юлиан Шустер («Фрайбург»);

13. Пеллегрино Матараццо («Реал Сосьедад»);

14. Себастьян Хенесс («Штутгарт»);

15. Мауро Лустринелли («Тун»);

16. Дерек Макиннес («Хартс»);

17. Дик Шройдер (НЕК);

18. Режи Ле Бри («Сандерленд»);

19. Петер Бош (ПСВ);

20. Кит Эндрюс («Брентфорд»).