Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal

Сайт Goal составил список из топ-20 лучших клубных тренеров в сезоне-2025/26 в Европе.
Его возглавил Луис Энрике, победивший с «ПСЖ» в этом сезоне в Лиге чемпионов, Суперкубке Франции, Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке.
Топ-20 выглядит так:
1. Луис Энрике («ПСЖ»);
2. Микель Артета («Арсенал»);
3. Венсан Компани («Бавария»);
4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
5. Сеск Фабрегас («Комо»);
6. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
7. Кристиан Киву («Интер»);
8. Андони Ираола («Борнмут»);
9. Франческо Фариоли («Порту»);
10. Пьер Саж («Ланс»);
11. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
12. Юлиан Шустер («Фрайбург»);
13. Пеллегрино Матараццо («Реал Сосьедад»);
14. Себастьян Хенесс («Штутгарт»);
15. Мауро Лустринелли («Тун»);
16. Дерек Макиннес («Хартс»);
17. Дик Шройдер (НЕК);
18. Режи Ле Бри («Сандерленд»);
19. Петер Бош (ПСВ);
20. Кит Эндрюс («Брентфорд»).