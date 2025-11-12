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АПЛ 2026/2027
Команды
Ливерпуль
Андони Ираола
Андони Ираола
Ливерпуль
Испания
22 июня 1982 (44)
Тренер
Статистика
Новости
Ираола высказался о 5-м выигрыше «Ливерпуля» подряд после победной серии пенальти с «Челси»
29 октября
Тренер «Ливерпуля» рассказал, как удалось переломить ход матча с «Вильярреалом» и выиграть 4:3 после 0:2
21 октября
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
Фото
«Ливерпуль» объявил имя нового главного тренера
4 июня
1
Стал известен срок контракта нового тренера «Ливерпуля»
4 июня
«Ливерпуль» договорился с новым тренером
2 июня
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру
1 июня
2
Ираола отказал «Милану» ради клуба АПЛ
28 мая
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
21 мая
1
«Челси» выбирает между двумя тренерами
12 мая
«Челси» рассматривает пять тренеров
5 мая
1
«Челси» выберет нового тренера из трех кандидатов
28 апреля
1
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
Клуб АПЛ анонсировал уход тренера, который интересовались «Реал» и «Барса»
14 апреля
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
Определен основной кандидат на пост главного тренера «Челси»
1 января
1
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на случай ухода Гвардиолы
2025.11.12 14:38
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Постекоглу
2025.06.07 09:18
«Тоттенхэм» рассматривает двух тренеров на случай увольнения Постекоглу
2025.03.18 16:08
1
«Реал» рассматривает тренера из АПЛ в качестве альтернативы Алонсо
2025.02.18 22:58
Названы лучшие игрок и тренер АПЛ в январе – оба из «Борнмута»
2025.02.07 16:00
1
«Барселона» рассматривала восемь тренеров на случай ухода Хави
2024.04.25 10:23
Фото
Названы лучшие игрок и тренер АПЛ в марте
2024.04.12 15:53
«Севилья» рассматривает семь кандидатов на пост главного тренера
2023.10.09 12:12
2
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