Андони Ираола
Тренер
|Имя
|Андони
|Фамилия
|Ираола
|Команда
|Райо Вальекано
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|22 июня 1982
|Имя
|Андони
|Фамилия
|Ираола
|Команда
|Райо Вальекано
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|22 июня 1982
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Хетафе
|1 : 1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|19.02.2023
|Райо Вальекано
|1 : 1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|25.02.2023
|Кадис
|1 : 0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 23 тур
|05.03.2023
|Райо Вальекано
|0 : 0
|Атлетик
|Испания. Примера, 24 тур
|11.03.2023
|Сельта
|3 : 0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Райо Вальекано
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Матч
|13.11.2022
|Мольерусса
|1 : 3
|Райо Вальекано
|21.12.2022
|Атлетико Сагунтино
|0(1) : 1(3)
|Райо Вальекано
|03.01.2023
|Спортинг
|2 : 0
|Райо Вальекано