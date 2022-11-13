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    Андони Ираола

    Тренер
    Имя Андони
    Фамилия Ираола
    Команда Райо Вальекано
    Гражданство Испания
    Дата рождения 22 июня 1982
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Хетафе 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    19.02.2023 Райо Вальекано 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    25.02.2023 Кадис 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    05.03.2023 Райо Вальекано 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
    11.03.2023 Сельта 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Райо Вальекано 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Мольерусса 1 : 3 Райо Вальекано
    21.12.2022 Атлетико Сагунтино 0(1) : 1(3) Райо Вальекано
    03.01.2023 Спортинг 2 : 0 Райо Вальекано
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