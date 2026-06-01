«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру

«Ливерпуль» на этой неделе начнет переговоры с Андони Ираолой, которого хочет назначить на пост главного тренера.
«Красные» готовы платить испанцу зарплату в размере 10 миллионов фунтов в год. Столько же зарабатывал предыдущий тренер мерсисайдцев Андре Слот.
Ранее 43-летний Ираола возглавлял «Борнмут», где просил увеличения зарплаты как раз до указанной суммы, однако «вишни» не смогли удовлетворить пожелания тренера, поэтому стороны не продлили контракт.
- «Ливерпуль» в минувшем сезоне занял в АПЛ 5-е место, «Борнмут» – 6-е.
- Ираола возглавлял «Борнмут» 3 года. До этого он руководил кипрским АЕКом, испанскими «Мирандесом» и «Райо Вальекано».
Источник: ESPN