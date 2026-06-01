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  • «Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру

«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру

1 июня, 09:07
2

«Ливерпуль» на этой неделе начнет переговоры с Андони Ираолой, которого хочет назначить на пост главного тренера.

«Красные» готовы платить испанцу зарплату в размере 10 миллионов фунтов в год. Столько же зарабатывал предыдущий тренер мерсисайдцев Андре Слот.

Ранее 43-летний Ираола возглавлял «Борнмут», где просил увеличения зарплаты как раз до указанной суммы, однако «вишни» не смогли удовлетворить пожелания тренера, поэтому стороны не продлили контракт.

  • «Ливерпуль» в минувшем сезоне занял в АПЛ 5-е место, «Борнмут» – 6-е.
  • Ираола возглавлял «Борнмут» 3 года. До этого он руководил кипрским АЕКом, испанскими «Мирандесом» и «Райо Вальекано».

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Борнмут Слот Арне Ираола Андони
Комментарии (2)
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Garrincha58
1780295085
Интересно, как он справится оценивая себя на 10 лямов
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Semenycch
1780295716
Ливерпуль рискует, назначив тренера, который не имеет опыта побед! Не считая Суперкубка Кипра.
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