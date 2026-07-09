«Кристал Пэлас» подписал экс-защитника «Барселоны»

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника Оскара Мингесы.
27-летний испанец заключил с лондонским клубом четырехлетний контракт. Мингеса присоединился к команде на правах свободного агента – его соглашение с «Сельтой» истекло этим летом.
- Мингеса стал первым приобретением «Кристал Пэлас» при новом главном тренере Пьере Саже.
- Воспитанник «Барселоны» провел три сезона в первой команде каталонцев, после чего летом 2022 года перешел в «Сельту».
- На счету защитника также четыре матча за сборную Испании. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»