«Кристал Пэлас» подписал экс-защитника «Барселоны»

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника Оскара Мингесы.

27-летний испанец заключил с лондонским клубом четырехлетний контракт. Мингеса присоединился к команде на правах свободного агента – его соглашение с «Сельтой» истекло этим летом.