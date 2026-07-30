Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»

Маркус Рашфорд попрощался с «Барселоной» после истечения срока аренды.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал обращение к каталонскому клубу в своих социальных сетях. К посту он прикрепил фотографию футболки сине-гранатовых с собственной фамилией.
«Я очень благодарен всем в клубе за то, что время, проведeнное здесь, стало для меня таким позитивным и незабываемым опытом. Я наслаждался каждым мгновением и унесу с собой множество прекрасных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам удачи и больших успехов в предстоящем сезоне», – написал Рашфорд в соцсетях.
- 27-летний англичанин перебрался в «Барселону» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».
- Контракт Рашфорда с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.
- В ближайшее время нападающий вернется в расположение английского клуба.
Источник: «Чемпионат»