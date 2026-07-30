Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»

Маркус Рашфорд попрощался с «Барселоной» после истечения срока аренды.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал обращение к каталонскому клубу в своих социальных сетях. К посту он прикрепил фотографию футболки сине-гранатовых с собственной фамилией.

«Я очень благодарен всем в клубе за то, что время, проведeнное здесь, стало для меня таким позитивным и незабываемым опытом. Я наслаждался каждым мгновением и унесу с собой множество прекрасных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам удачи и больших успехов в предстоящем сезоне», – написал Рашфорд в соцсетях.