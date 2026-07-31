«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов

«Спартак» проявил интерес к двумя игроками «Севильи» нападающему Исааку Ромеро и защитнику Кике Саласу.
Сначала красно-белые предложили за форварда Ромеро 5 миллионов евро. После отказа андалусийцев клуб РПЛ выразил готовность заплатить 15 миллионов евро за двух игроков.
В «Севилье» сочли предложение «Спартака» недостаточным. Испанский клуб считает, что стоимость Ромеро составляет не менее 8 миллионов евро, а Саласа – не менее 20 миллионов. Андалусийцы не готовы продавать воспитанников с убытком, несмотря на свои финансовые трудности.
- 26-летний Ромеро в прошлом сезоне провел за «Севилью» 31 матч, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- 24-летний Салас в сезоне-2025/26 провел за клуб 28 встреч, забил 3 гола.
- Срок контракта форварда с «Севильей» рассчитан до середины 2028 года, защитника – до середины 2029-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ромеро в 5 миллионов евро, Саласа – в 14 миллионов.
Источник: Ficherio