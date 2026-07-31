«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов

«Спартак» проявил интерес к двумя игроками «Севильи» нападающему Исааку Ромеро и защитнику Кике Саласу.

Сначала красно-белые предложили за форварда Ромеро 5 миллионов евро. После отказа андалусийцев клуб РПЛ выразил готовность заплатить 15 миллионов евро за двух игроков.

В «Севилье» сочли предложение «Спартака» недостаточным. Испанский клуб считает, что стоимость Ромеро составляет не менее 8 миллионов евро, а Саласа – не менее 20 миллионов. Андалусийцы не готовы продавать воспитанников с убытком, несмотря на свои финансовые трудности.