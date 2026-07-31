Овечкин высказался о возвращении Шварца в «Динамо»

Российский хоккеист Александр Овечкин доволен повторным назначением Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

– Шварц вернулся. Ты же, наверное, видел, как они играли при Шварце? Следишь за ними? Но мне, честно, это очень нравилось. Атакующий, прессинг. И вот сейчас он возвращается. Ты как это воспринял?

– Положительно. Я вообще люблю, чтобы футбол был красивый, было много голов, было для болельщиков. Ты приходишь, хочешь увидеть результативный матч, правильно? А когда там скучно, автобус припарковали, ну и что?