Аудитория РПЛ может вырасти до 60 миллионов зрителей

Матчи российской Премьер-лиги-2026/27 будут транслировать в Китае.

Права на показ игр РПЛ выкупила цифровая платформа Leisu Sports.

Помимо российского, она показывает чемпионаты Испании, Португалии, Нидерландов.

«Платформа планирует показывать все матчи сезона, распределив их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям.

Такая дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в Китае до 60 миллионов зрителей», – сообщила пресс-служба РПЛ.