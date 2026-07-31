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  • Черчесов озвучил позицию по уходу Мелкадзе и Самородова из «Ахмата» в «Спартак»

Черчесов озвучил позицию по уходу Мелкадзе и Самородова из «Ахмата» в «Спартак»

31 июля, 21:34
2

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов допустил, что Максим Самородов и Георгий Мелкадзе отправятся в «Спартак».

– Этим летом СМИ активно писали об интересе «Спартака» к Мелкадзе и Самородову. Готов ли клуб их отпустить при условии хорошего предложения?

– То, что к нашим ребятам есть интерес, радует, ведь это признак капитализации состава. Мы провели неплохой прошлый сезон в плане организации игры и роста футболистов.

Команда прибавляет, каждый по отдельности – тоже. Поэтому неудивительно, что на них обращают внимание другие клубы.

И это касается не только Мелкадзе и Самородова – сейчас защитник Мехди Заре уехал в лучший клуб Ирана, «Персеполис».

Другое дело, что все знают мой принцип. Если человек хочет в более сильную команду, я никогда не говорю «нет» – но задаю вопросы, на которые игрок должен ответить. А потом все решает клуб, так как футболисты принадлежат ему, а не мне.

Поэтому у нас открытые отношения и с руководством «Ахмата», и с ребятами. И все в курсе, какое у нас мнение. Но если они дальше будут прогрессировать, то опять по ним постучатся – да и по другим тоже.

  • Рыночная стоимость Самородова – 3 млн евро, Мелкадзе – 1,8 млн евро.
  • В прошлом сезоне правый вингер забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
  • Статистика центрального нападающего: 8+4 в 34 играх.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мелкадзе Георгий Самородов Максим Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Томик
1785525795
Интересовались Самородовым? Может быть. Но роскошного Жоржа каким боком к этому прилепили?
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АК 68
1785526550
Не, нет, Стас, оставляй их себе, пусть дальше у тебя прогрессируют.
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