Черчесов озвучил позицию по уходу Мелкадзе и Самородова из «Ахмата» в «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов допустил, что Максим Самородов и Георгий Мелкадзе отправятся в «Спартак».

– Этим летом СМИ активно писали об интересе «Спартака» к Мелкадзе и Самородову. Готов ли клуб их отпустить при условии хорошего предложения?

– То, что к нашим ребятам есть интерес, радует, ведь это признак капитализации состава. Мы провели неплохой прошлый сезон в плане организации игры и роста футболистов.

Команда прибавляет, каждый по отдельности – тоже. Поэтому неудивительно, что на них обращают внимание другие клубы.

И это касается не только Мелкадзе и Самородова – сейчас защитник Мехди Заре уехал в лучший клуб Ирана, «Персеполис».

Другое дело, что все знают мой принцип. Если человек хочет в более сильную команду, я никогда не говорю «нет» – но задаю вопросы, на которые игрок должен ответить. А потом все решает клуб, так как футболисты принадлежат ему, а не мне.

Поэтому у нас открытые отношения и с руководством «Ахмата», и с ребятами. И все в курсе, какое у нас мнение. Но если они дальше будут прогрессировать, то опять по ним постучатся – да и по другим тоже.