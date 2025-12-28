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Персеполис
€ 7 млн
Персеполис
Тегеран
Сайт:
http://fc-perspolis.com/
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Фото
Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу
17 июля
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
Хавбек «Ростова» может перейти в клуб из Ирана
7 января
1
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»
2025.11.27 16:24
1
«Зенит» хочет купить скандального экс-вингера «Спартака»
2025.11.26 15:57
9
Видео
Экс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
2025.11.14 19:45
3
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
2025.08.29 19:00
2
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
2025.08.29 15:15
47
«Аль-Наср» без Роналду не забил 3-й команде Ирана в азиатской Лиге чемпионов
2025.02.17 21:21
Трансляция
«Персеполис» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025
2025.02.17 17:50
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Персеполис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025
2025.02.04 20:00
Черчесову предложили более высокую зарплату, чем в сборной Казахстана
2025.01.21 16:32
6
Фото
Экс-спартаковец – самый дорогой игрок чемпионата Ирана
2024.12.23 19:56
2
Фото
Урунову подарили золотой айфон
2024.11.12 15:03
2
В ФИФА поступила жалоба из-за Урунова
2024.10.22 13:04
«Спартаку» предложили вратаря сборной Ирана
2024.06.10 18:30
8
Экс-спартаковец Урунов стал чемпионом
2024.06.02 11:05
2
Стала известна зарплата экс-спартаковца Урунова в «Персеполисе»
2024.02.07 15:47
Фото
Экс-спартаковец Урунов выбрал новую команду
2024.02.07 14:14
1
У Бердыева есть два предложения
2024.02.04 17:05
4
Роналду прокомментировал выход в 1/8 финала азиатской ЛЧ
2023.11.28 09:25
Фото
Роналду попросил отменить пенальти в ворота соперника в матче Лиги чемпионов АФК
2023.11.27 23:02
2
Трансляция
«Аль-Наср» – «Переполис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2023
2023.11.27 12:05
Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Он отстранен от футбола на полгода
2020.10.07 21:03
5
Tehran Times: Каррера претендует на пост тренера иранского «Персеполиса»
2019.06.23 09:40
3
Милевский может продолжить карьеру в Иране
2016.07.17 08:23
1
Милевский может продолжить карьеру в Иране
2016.07.16 10:52
3
Лучший бомбардир иранского первенства может перейти в «Рубин»
2016.01.20 10:54
4
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
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