У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ

Бывший вингер «Спартака», выступающий за «Персеполис» Остон Урунов хочет вернуться в РПЛ.

Сообщается, что в России у него уже были как минимум два варианта –»Динамо Мх» и «Рубин».

Сообщается, что игрок попросил боссов «Персеполиса» расторгнуть с ним контракт из-за начала войны на Ближнем Востоке (по договору это расценивается как форс-мажорные обстоятельства, поэтому ему не надо платить компенсацию клубу). Ему отказали, так как клуб не планировал отдавать бесплатно. В «Персеполисе» предложили альтернативу – аренда в любой чемпионат, где открыто трансферное окно.

У Урунова есть вариант с «Пахтакором», однако трансферное окно в чемпионате Узбекистана открывается только 8 июля.

В РПЛ трансферное окно откроется с 26 июля. Вариант с продолжением карьеры в России для вингера приоритетнее.

«Особенно махачкалинское «Динамо», потому что там Вадим Евсеев – главный тренер команды – знает Остона ещe по «Уфе». С «Рубином» шансов меньше, так как оттуда ушeл Рашид Рахимов, с которым они также были знакомы. Из-за этого Урунов сейчас тренируется по индивидуальной программе и ждeт лета», – написал источник.