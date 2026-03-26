У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ

26 марта, 13:25
3

Бывший вингер «Спартака», выступающий за «Персеполис» Остон Урунов хочет вернуться в РПЛ.

Сообщается, что в России у него уже были как минимум два варианта –»Динамо Мх» и «Рубин».

Сообщается, что игрок попросил боссов «Персеполиса» расторгнуть с ним контракт из-за начала войны на Ближнем Востоке (по договору это расценивается как форс-мажорные обстоятельства, поэтому ему не надо платить компенсацию клубу). Ему отказали, так как клуб не планировал отдавать бесплатно. В «Персеполисе» предложили альтернативу – аренда в любой чемпионат, где открыто трансферное окно.

У Урунова есть вариант с «Пахтакором», однако трансферное окно в чемпионате Узбекистана открывается только 8 июля.

В РПЛ трансферное окно откроется с 26 июля. Вариант с продолжением карьеры в России для вингера приоритетнее.

«Особенно махачкалинское «Динамо», потому что там Вадим Евсеев – главный тренер команды – знает Остона ещe по «Уфе». С «Рубином» шансов меньше, так как оттуда ушeл Рашид Рахимов, с которым они также были знакомы. Из-за этого Урунов сейчас тренируется по индивидуальной программе и ждeт лета», – написал источник.

  • 25-летний Урунов в этом сезоне провел за «Персеполис» 21 матч, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость узбекистанца в 2 миллиона евро.
  • Срок его контракта с «Персеполисом» рассчитан до середины 2027 года.
  • Урунов принадлежал «Спартаку» в 2020–2022 годах. Он также выступал за «Уфу» и «Урал».

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Персеполис Динамо Мх Рубин Пахтакор Урунов Остон
Комментарии (3)
алдан2014
1774524389
Помню его только абсолютно бестолковой беготней
Ответить
Александр-Балашов-google
1774524996
Видимо бабосиков не хватает, чтоб приехать и закупиться в ЦУМе, вот и назад в РПЛ хочет.
Ответить
zigbert
1774531096
Игрок так и не состоялся не смотря на заверения Газизова.
Ответить
