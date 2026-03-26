У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ

Бывший вингер «Спартака», выступающий за «Персеполис» Остон Урунов хочет вернуться в РПЛ.
Сообщается, что в России у него уже были как минимум два варианта –»Динамо Мх» и «Рубин».
Сообщается, что игрок попросил боссов «Персеполиса» расторгнуть с ним контракт из-за начала войны на Ближнем Востоке (по договору это расценивается как форс-мажорные обстоятельства, поэтому ему не надо платить компенсацию клубу). Ему отказали, так как клуб не планировал отдавать бесплатно. В «Персеполисе» предложили альтернативу – аренда в любой чемпионат, где открыто трансферное окно.
У Урунова есть вариант с «Пахтакором», однако трансферное окно в чемпионате Узбекистана открывается только 8 июля.
В РПЛ трансферное окно откроется с 26 июля. Вариант с продолжением карьеры в России для вингера приоритетнее.
«Особенно махачкалинское «Динамо», потому что там Вадим Евсеев – главный тренер команды – знает Остона ещe по «Уфе». С «Рубином» шансов меньше, так как оттуда ушeл Рашид Рахимов, с которым они также были знакомы. Из-за этого Урунов сейчас тренируется по индивидуальной программе и ждeт лета», – написал источник.
- 25-летний Урунов в этом сезоне провел за «Персеполис» 21 матч, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость узбекистанца в 2 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Персеполисом» рассчитан до середины 2027 года.
- Урунов принадлежал «Спартаку» в 2020–2022 годах. Он также выступал за «Уфу» и «Урал».