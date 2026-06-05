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  • Игрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова

Игрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова

5 июня, 14:23
21

Защитник ЦСКА Матвей Лукин и дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника перестали скрывать отношения.

Слухи о романе 17-летней Жуковой и 22-летнего Лукина начали распространяться еще осенью 2025 года. Теперь они подтверждены совместными опубликованными кадрами.

Сейчас пара отдыхает на Мальдивах.

«Что за красивая пара!» – прокомментировала совместные фото сама Ника.

  • Лукин – центральный защитник, способный сыграть на левом фланге. В мае он продлил контракт с московским клубом.
  • В прошедшем сезоне воспитанник ЦСКА оформил 1+1 в 27 матчах. Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
  • Брат Матвея – российский актер Алексей Лукин. Сестра Влада – тоже актриса. Младший брат Елисей также занимается футболом.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Лукин Матвей
Комментарии (21)
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Цугундeр
1780659043
Ой, подумать-то!)) Главное- возраст согласия и согласие, что ЦСКА чемпион! И "ноги вверх"!) ( тьфу, какую гадость написал.))
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Император 1
1780659668
Очень интересная футбольная новость
Ответить
Mirak92
1780659674
Да и ладно. Лукин сам щегол. Ладно бы 30-40 с 17 летней. вот тут то пзц был
Ответить
Plyash
1780660558
А вдруг у дочки талия как у папы лет к тридцати станет ...
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Иван Петров 1986
1780661621
Губки накачала - уже взрослая.
Ответить
Давид59
1780663229
Ну что, полистаем УК РФ. Чисто теоретически, она может его на статью подсадить. Если захочет.
Ответить
rash1959
1780663428
«Что за красивая пара!» кажется в этом случае красота прошла стороной.
Ответить
Бан
1780667850
У Лукина вкус так себе.
Ответить
шахта Заполярная
1780670154
Тихий ужас.
Ответить
...уефан
1780671258
...Мальдивы - это, где-то в Мальдавии? "Ты целуй меня везде это нравится пи*де"...
Ответить
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