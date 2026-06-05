Игрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова

Защитник ЦСКА Матвей Лукин и дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника перестали скрывать отношения.
Слухи о романе 17-летней Жуковой и 22-летнего Лукина начали распространяться еще осенью 2025 года. Теперь они подтверждены совместными опубликованными кадрами.
Сейчас пара отдыхает на Мальдивах.
«Что за красивая пара!» – прокомментировала совместные фото сама Ника.
- Лукин – центральный защитник, способный сыграть на левом фланге. В мае он продлил контракт с московским клубом.
- В прошедшем сезоне воспитанник ЦСКА оформил 1+1 в 27 матчах. Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
- Брат Матвея – российский актер Алексей Лукин. Сестра Влада – тоже актриса. Младший брат Елисей также занимается футболом.
Источник: «Бомбардир»