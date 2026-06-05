Игрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова

Защитник ЦСКА Матвей Лукин и дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника перестали скрывать отношения.

Слухи о романе 17-летней Жуковой и 22-летнего Лукина начали распространяться еще осенью 2025 года. Теперь они подтверждены совместными опубликованными кадрами.

Сейчас пара отдыхает на Мальдивах.

«Что за красивая пара!» – прокомментировала совместные фото сама Ника.