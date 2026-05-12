Лукин высказался о потасовке двух игроков ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин озвучил свою позицию по инциденту на 35-й минуте матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН».

Вратарь Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор устроили потасовку прямо на поле.

Бразилец хватал оппонента за шею.

Конфликт прекратил судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

– Тороп сцепился с Виктором. Что можешь сказать про этот момент?

– Если честно, я ребятам немножко напихал за это. Такого быть не должно, если они хотят выяснить какие‑то отношения между собой, пусть выясняют в раздевалке.

Когда это происходит на поле, соперник видит, что что‑то не так, и у фанатов возникают некоторые вопросы. Эмоции должны быть, но их нужно направлять на команду, против которой мы играем.

Мы должны быть друг за друга, «убить» соперника, но за своих надо стоять горой.

– Они помирились?

– Да, всe нормально. Был просто всплеск, но, думаю, надо просто держать себя в руках.

Но опять же это опыт, потому что у Славы первый сезон, когда он часто начал играть. Думаю, с возрастом это уйдет.