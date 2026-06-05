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  • В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»

В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»

Сегодня, 18:59
31

Внутри «Локомотива» есть разные точки зрения на трансфер полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Ротенберг отказался продать Батракова за 30 млн евро в «ПСЖ»: некий болгарский посредник через Нагорных предложил благодаря своим связям в Париже организовать трансфер дороже, чем отступные в 20 мультов (вступают в силу лишь с 1 июля). Все что выше 25 единиц человек по имени Диян хотел получить в виде агентских.

Он обратился к юристам из Sila, чтобы подготовить авторизацию, которую затем заверили в Черкизово. Далее через посредника клубы вели переговоры по условиям сделки, но никаких бумаг или прямого контакта с «ПСЖ» у участников общения не было. И это внушало опасение в том, что затея реальна.

Ожидалось, что трансфер составит 30 млн, из которых 4 получат агенты игрока (20% от опции прописаны в контракте и считают от них, а не от 30 млн), 5 болгарин и 21 – «Локо» (если продавать за отступные, то в клубную кассу упали бы лишь 16 млн). В результате Ротенберг отказался подписать агентский договор с Дияном, предполагая, что это мошенник.

Однако это история еще не закончена. Партия Нагорных пытается дожать Ротенберга и заработать для клуба более 20 млн, а не 16, как в случае обычной продажи по опции выкупа. Сейчас предсовдир пытается убедить гендира в необходимости оформления сделки именно с участием болгарина», – написал источник.

  • Ранее Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (31)
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Цугундeр
1780676303
" предсовдир пытается убедить гендира " в необходимости открытия сортира. " И быстрее, шибче воли Поезд мчится в чистом поле...")(с)
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DMитрий
1780676855
Ну раз уж такая пьянка пошла, меня можно в какую-нибудь схему вписать?
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Император Бомжей
1780676981
Бомбардир, ходит слушок, что Реал предложил 150 лямов за Олисе из Баварии! Погуглите новость!
Ответить
bratskij
1780679516
Пошла золотая лихорадка.
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рылы
1780679999
проще зениту продать за эти деньги. без посредников, локо больше заработал бы.
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Бумбраш
1780681752
Какую то херню выдумывают, в usdt или usdc перевели и без проблем,и комиссия мизерная,и болгарины всякие отвалятся
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