В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»

Внутри «Локомотива» есть разные точки зрения на трансфер полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Ротенберг отказался продать Батракова за 30 млн евро в «ПСЖ»: некий болгарский посредник через Нагорных предложил благодаря своим связям в Париже организовать трансфер дороже, чем отступные в 20 мультов (вступают в силу лишь с 1 июля). Все что выше 25 единиц человек по имени Диян хотел получить в виде агентских.

Он обратился к юристам из Sila, чтобы подготовить авторизацию, которую затем заверили в Черкизово. Далее через посредника клубы вели переговоры по условиям сделки, но никаких бумаг или прямого контакта с «ПСЖ» у участников общения не было. И это внушало опасение в том, что затея реальна.

Ожидалось, что трансфер составит 30 млн, из которых 4 получат агенты игрока (20% от опции прописаны в контракте и считают от них, а не от 30 млн), 5 болгарин и 21 – «Локо» (если продавать за отступные, то в клубную кассу упали бы лишь 16 млн). В результате Ротенберг отказался подписать агентский договор с Дияном, предполагая, что это мошенник.

Однако это история еще не закончена. Партия Нагорных пытается дожать Ротенберга и заработать для клуба более 20 млн, а не 16, как в случае обычной продажи по опции выкупа. Сейчас предсовдир пытается убедить гендира в необходимости оформления сделки именно с участием болгарина», – написал источник.