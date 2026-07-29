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  • Моссаковский написал пост о скором уходе Акинфеева из футбола

Моссаковский написал пост о скором уходе Акинфеева из футбола

29 июля, 14:27

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил покупку ЦСКА вратаря «Балтики» Максима Бориско.

Журналист связывает трансфер со скорым завершением карьеры Игоря Акинфеева.

«ЦСКА готовится к жизни после Акинфеева. Клуб не может не думать об этом. Отдавая при этом легенде все необходимые почести. Контракт Бориско по схеме 3+1 – это материализация мыслей о том, что будет, когда Игорь закончит. Эти мысли не могут не заботить любого в клубе, кто старается считать хотя бы на пару ходов вперед.

Решить, когда его карьера завершится, может только сам Акинфеев. В ЦСКА не найдется человека, который скажет Игорю, что пора заканчивать. А если такой человек появится, то он явно зашел не в ту дверь. Уверен, это понимают все тренеры, которые подписывали с армейцами контракт.

Боюсь, что нынешняя ситуация, когда небольшое повреждение, полученное в Самаре разрослось в большую проблему с тяжелым воспалением и длительным восстановлением, может приблизить армейскую легенду к мыслям о неизбежном.

С другой стороны, покупка нового вратаря может заставить Игоря ощетиниться и уйти в восстановление с удвоенной энергией. Хочу, чтобы так и было. В ближайших турах мы Акинфеева на поле точно не увидим. Но есть шанс, что этот трансфер может дополнительно мотивировать его, мобилизовать его организм.

Ждем Игоря. Без него эта вечериночка будет неполной. А дебют Бориско вангую на кубковый матч с «Локомотивом». Не верю, что Игдисамов выпустит новичка сразу же во втором туре с «Крыльями». Не по канонам это будет. Жду Торопа в субботу в чемпионате и Бориско во вторник в Кубке. А дальше – свободная конкуренция. Которая, как известно, движет прогрессом», – написал Моссаковский.

  • Сообщалось, что ЦСКА заплатит «Балтике» за Бориско 180 миллионов рублей по опции выкупа.
  • 26-летний вратарь защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1.
  • В прошлом сезоне он в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.

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Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Бориско Максим
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