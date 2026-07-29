Игрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной

Нико Уильямс, вингер «Атлетика» и сборной Испании, оказался в центре скандала после того как папарацци засняли его на яхте в компании нескольких девушек.
Ни одна из женщин на опубликованных снимках не была его девушкой. После появления фотографий девушка футболиста удалила все совместные с ним кадры и отписалась от него.
- В сезоне-2025/26 Нико Уильямс провел за «Атлетик» 32 официальных матча, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в Ла Лиге, проведя на поле 1687 минут.
- Уильямс – воспитанник клуба из Бильбао.
- Сейчас Нико в отпуске после победы Испании на чемпионате мира-2026.
Источник: Daily Sports