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  • Игрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной

Игрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной

Сегодня, 14:33
7

Нико Уильямс, вингер «Атлетика» и сборной Испании, оказался в центре скандала после того как папарацци засняли его на яхте в компании нескольких девушек.

Ни одна из женщин на опубликованных снимках не была его девушкой. После появления фотографий девушка футболиста удалила все совместные с ним кадры и отписалась от него.

  • В сезоне-2025/26 Нико Уильямс провел за «Атлетик» 32 официальных матча, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в Ла Лиге, проведя на поле 1687 минут.
  • Уильямс – воспитанник клуба из Бильбао.
  • Сейчас Нико в отпуске после победы Испании на чемпионате мира-2026.

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Источник: Daily Sports
Испания. Примера Чемпионат мира Атлетик Испания Уильямс Нико
Комментарии (7)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785325772
У него встал, счастливчик!
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Garrincha58
1785326299
Чемпион мира может себе позволить отдохнуть ведь именно с его скидки головой был забит победный гол
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subbotaspartak
1785326810
Блин как интересно, детали, бомбардир, подробности... Так футбола не хватает, а тут...
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FFR
1785327166
Бомбардир, ну какая нам разница кто с кем трахается?
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Semenycch
1785328094
Этого футболиста обсуждают только женщины? При том довольно старые женщины? Завидуют?
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рылы
1785329179
голевую в финале отдал, унизил гномовых, заслужил бабу, и даже не одну, судя по этой передаче малахова, с возбуждёнными бабками, которые покраснели от его фоток в плавках)
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VVM1964
1785330201
Ну хоть не с мужиками развлекался!🤣 А то - геи, геи, нормальный мужик 👌
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