Дзюба может завершить карьеру осенью

Нападающий Артeм Дзюба завершит карьеру, если не найдeт команду до октября.

Пока он остается свободным агентом.

Форвард хотел продолжить карьеру в Москве. В частности, его предлагали «Родине», однако новичок РПЛ не стал подписывать лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Пока агенту игрока не удалось найти желающих подписать форварда: все клубы, в которые был готов перейти Дзюба, либо отказали ему, либо взяли паузу на размышление.

Ещe один вариант для форварда – Медиалига. Дзюбу готовы пригласить в ФК «10».