Дзюба может завершить карьеру осенью

Нападающий Артeм Дзюба завершит карьеру, если не найдeт команду до октября.
Пока он остается свободным агентом.
Форвард хотел продолжить карьеру в Москве. В частности, его предлагали «Родине», однако новичок РПЛ не стал подписывать лучшего бомбардира в истории российского футбола.
Пока агенту игрока не удалось найти желающих подписать форварда: все клубы, в которые был готов перейти Дзюба, либо отказали ему, либо взяли паузу на размышление.
Ещe один вариант для форварда – Медиалига. Дзюбу готовы пригласить в ФК «10».
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
Источник: телеграм-канал Sport Baza