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Дзюба может завершить карьеру осенью

Сегодня, 13:12
5

Нападающий Артeм Дзюба завершит карьеру, если не найдeт команду до октября.

Пока он остается свободным агентом.

Форвард хотел продолжить карьеру в Москве. В частности, его предлагали «Родине», однако новичок РПЛ не стал подписывать лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Пока агенту игрока не удалось найти желающих подписать форварда: все клубы, в которые был готов перейти Дзюба, либо отказали ему, либо взяли паузу на размышление.

Ещe один вариант для форварда – Медиалига. Дзюбу готовы пригласить в ФК «10».

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Родина ФК 10 Дзюба Артем
Комментарии (5)
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...уефан
1785322323
...всё, Тёма! Отыгрался х.уй на скрипке...
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ScarlettOgusania
1785324752
пора дзюбле повесить бутсы на гвоздь, кому нужен чересчур токсичный игрок в команде, к тому же перестарок, не Месси же, который и в 40 будет вести команду к победам...😇
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АлексМак
1785330674
давно пора
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R_a_i_n
1785332105
Немытые разве не пригреют?
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