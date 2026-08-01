«Локомотив» заменил вратаря в матче с «Динамо Мх»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин получил травму в гостевом матче 2-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
На 60-й минуте голкипер покинул поле, вместо него в воротах стал играть Илья Лантратов.
- Встреча проходит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена», главный арбитр – Сергей Карасев.
- К моменту замены счет был равным – 1:1. На 31-й минуте нападающий железнодорожников Вадим Раков открыл счет с передачи полузащитника Алексея Батракова. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро восстановил равенство.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
Источник: «Бомбардир»