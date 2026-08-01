Тренер ЦСКА прокомментировал покупку вратаря Бориско

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о покупке у «Балтики» вратаря Максима Бориско.

– Как оцените подписание Бориско?

– Великолепно. Мы знали, кого подписывали. В его уровне мы не сомневаемся.

Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер – Акинфеев. Второй вратарь – Слава Тороп, но пока он первый, раз Игорь Владимирович травмирован, а Бориско страхует. Все получат свое игровое время.

– Талалаев сказал, что без Бориско «Балтика» будет бороться за выживание. Согласны ли вы, что Андрей Викторович поднял акции Максима и то, что ему ничего не надо доказывать в ЦСКА?

– Слова Андрея Викторовича на нас никак не влияют. Это его мнение. Возможно, доля правды в его словах есть. Макса я знаю с 14–15 лет. Когда я был в «Рубине», Бориско был в «Кубани». Когда осуществлялся переход, у нас состоялся разговор, чтобы не было недосказанности. Ему все было объявлено, он ответил, что ко всему готов и готов конкурировать.