Форварда ЦСКА отправили в церковь

Ютуб-блог о ЦСКА «ЦСКА ФЭМИЛИ» выпустил ролик после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Среди прочего, ведущие посоветовали нападающему ЦСКА Лусиано Гонду посетить церковь, чтобы прибавить в реализации голевых моментов.

В то же время про другого форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева сказали, что церковь ему не поможет.