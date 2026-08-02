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Форварда ЦСКА отправили в церковь

Сегодня, 01:38
13

Ютуб-блог о ЦСКА «ЦСКА ФЭМИЛИ» выпустил ролик после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Среди прочего, ведущие посоветовали нападающему ЦСКА Лусиано Гонду посетить церковь, чтобы прибавить в реализации голевых моментов.

В то же время про другого форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева сказали, что церковь ему не поможет.

  • Гонду перешел в ЦСКА в январе 2026 года.
  • За это время он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
  • Контракт аргентинца с армейцами рассчитан до конца сезона-2029/30.

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Источник: ютуб-канал «ЦСКА ФЭМИЛИ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Гонду Лусиано
Комментарии (13)
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bratskij
1785644774
Я бы сказал куда их надо отправить, но богохульствовать не хочу.
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Garrincha58
1785645200
ЦСКА надо было не Бориско подписывать, а Хиля во вратарской позиции особой нужды не было а вот забивной форвард нужен, как воздух, а так купили вратаря и он сидит на банке. Балтика сразу Латышонка выпустила в старте и тот сыграл отлично. Зачем покупать и потом мариновать.
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balam
1785645412
насчет Мусаева смешно
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jerry093
1785649981
"Тамерлана Мусаева сказали, что церковь ему не поможет" не плохо 😄
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Красногвардейчик
1785655905
Конечно....Мусаеву в мечеть надо))
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VVM1964
1785656986
Давно рекомендую церкви рядом с тренировочный базой ставить и что-бы мимо пройти не могли! А некоторым командам и на замену тренерской можно !)...
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Интерес
1785658855
Острословов развелось много, ещё на пару десятков "шоу-коммент", и за этим "девятым валом" скверных шуток уже и не замечают, что данная "острота"(или-"тупота"?) протухла, в силу давнего и частого употребления.
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mab1011
1785661332
...нашли сокровище, наш защитник больше забивал,еще до обмена.
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Xiko
1785665060
вчера на поле был мертвый, отскакивало все, как от дерева...
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