Форварда ЦСКА отправили в церковь

Ютуб-блог о ЦСКА «ЦСКА ФЭМИЛИ» выпустил ролик после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
Среди прочего, ведущие посоветовали нападающему ЦСКА Лусиано Гонду посетить церковь, чтобы прибавить в реализации голевых моментов.
В то же время про другого форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева сказали, что церковь ему не поможет.
- Гонду перешел в ЦСКА в январе 2026 года.
- За это время он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- Контракт аргентинца с армейцами рассчитан до конца сезона-2029/30.
Источник: ютуб-канал «ЦСКА ФЭМИЛИ»