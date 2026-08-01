Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (1:2).

У «Динамо» одно очко после двух туров.

Команда идет на 13-м месте.

Шварц вернулся в московский клуб этим летом.

«Мы контролировали игру, могли забить мяч, но пропустили гол после стандарта «Балтики». Пытались удержать этот удар, но потом пропустили второй мяч. Отыграв один, думаю, мы могли сравнять. Мы продолжали верить, создавали моменты, не бросили играть, поэтому забили свой мяч», – сказал Шварц.