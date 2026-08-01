РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1.
Железнодорожники вышли вперед на 31-й минуте – нападающий Вадим Раков поразил ворота хозяев после передачи полузащитника Алексея Батракова. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро сравнял счет. Победный гол на 73-й минуте забил полузащитник «Динамо» Никита Глушков.
Главным арбитром матча на стадионе «Анжи-Арена» работал Сергей Карасев.
После двух туров махачкалинское «Динамо» набрало шесть очков, «Локомотив» – одно.
В следующем туре дагестанская команда 9 августа встретится с московским «Динамо», а железнодорожники днем ранее, 8 августа, сыграют с «Акроном».
Россия. Премьер-лига. 2 тур
Динамо Мх - Локомотив - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - В. Раков, 31; 1:1 - Миро, 57; 2:1 - Н. Глушков, 73.
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0%
Темиркан Сундуков
0%
Александр Сандрачук
0%
Уссем Мрезиг
0%
Марат Апшацев
0%
Никита Глушков
0%
Даниил Лесовой
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Гамид Агаларов
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Миро
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Егор Смелов
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Артем Карпукас
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Зелимхан Бакаев
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Алексей Батраков
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Сергей Пиняев
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Александр Руденко
0%
Вадим Раков
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Илья Лантратов
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Никита Салтыков
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Источник: «Бомбардир»