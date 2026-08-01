РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1.

Железнодорожники вышли вперед на 31-й минуте – нападающий Вадим Раков поразил ворота хозяев после передачи полузащитника Алексея Батракова. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро сравнял счет. Победный гол на 73-й минуте забил полузащитник «Динамо» Никита Глушков.

Главным арбитром матча на стадионе «Анжи-Арена» работал Сергей Карасев.

После двух туров махачкалинское «Динамо» набрало шесть очков, «Локомотив» – одно.

В следующем туре дагестанская команда 9 августа встретится с московским «Динамо», а железнодорожники днем ранее, 8 августа, сыграют с «Акроном».