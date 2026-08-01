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  • РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)

РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)

Вчера, 20:29
54

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1.

Железнодорожники вышли вперед на 31-й минуте – нападающий Вадим Раков поразил ворота хозяев после передачи полузащитника Алексея Батракова. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро сравнял счет. Победный гол на 73-й минуте забил полузащитник «Динамо» Никита Глушков.

Главным арбитром матча на стадионе «Анжи-Арена» работал Сергей Карасев.

После двух туров махачкалинское «Динамо» набрало шесть очков, «Локомотив» – одно.

В следующем туре дагестанская команда 9 августа встретится с московским «Динамо», а железнодорожники днем ранее, 8 августа, сыграют с «Акроном».

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Динамо Мх - Локомотив - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - В. Раков, 31; 1:1 - Миро, 57; 2:1 - Н. Глушков, 73.
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Динамо Мх
Локомотив
Тимур Магомедов
0%
Муталип Алибеков
0%
Андрес Аларкон
0%
Темиркан Сундуков
0%
Александр Сандрачук
0%
Уссем Мрезиг
0%
Марат Апшацев
0%
Никита Глушков
0%
Даниил Лесовой
0%
Гамид Агаларов
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Миро
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Егор Смелов
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Илья Лантратов
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Никита Салтыков
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх
Комментарии (54)
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Иван Петров 1986
1785605518
Локомотив спекся.
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bratskij
1785605519
Я валяюсь, проводницы обделались еще хуже коней.
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ZAITZEFF2011
1785605620
Динамо с заслуженной победой! Карпукас-дно, у Батракова совсем не получается ничего впереди.Совсем разобрали команду.
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Красногорск_Фан
1785605716
Тупоголовые кривоногие дибильномысляцие идиоты. На половой орган полкоманды долбоящеров выгнать вместе с физруком (с) сегодня подходит и про игру Локомотива ((( смотреть больно во что превратился Локомотив. Нет командной мысли, настроя на игру. Все бегают и мысленно считают дивиденды от их продажи. Ну еще пионеры безтолково по полю бегают. Поможет смена Галактионова, которого я никогда не уважал. Мистер зеро. Махачкала, усталые, окровавленные сделали результат. Браво Махачкала, браво Евсеев. Игрокам и тренерам Локомотива надо с них брать пример.
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VVM1964
1785605752
Предполагая, что Локо максимум, что будет бороться в этом сезоне за 5-ку, я наверное переоценил их!...
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Desma
1785605757
Проводниц отодрали заслуженно. Лето провели бурно и результат на лицо.!
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Император 1
1785605785
Локомотив что-то совсем мёртвый.
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knikos
1785606692
МОЛОДЦЫ ! Евсеев- крутой ! Если в прошлом сезоне все говорили о Мачачкале , хорошая защита , но мало забивают , то сейчас можно смело сказать , что и забивать научились . Точнее , Евсеев научил ! До того , как Махачкала сравняла счёт , а думал , ну не заслужил Локо победу ! Ну никак ! Агаларова гнать ! Поискать во второй или первой лиге , отчаянного сорванца , потом Евсеев вправит ему мозги и получится классный нап ! Евсееву - глубокое уважение ! Когда мне рассказали , как он откровенно послал нах... какого-то примазанца в системе , не скажу какого , клуба . я зауважал его ! Он - не Талалаев , он сможет поставить игру на уровне условного Рубина , Ростова . Конечно , до уровня лидеров нехватка средств не позволит . Дагестан рулит !!!
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oyabun
1785607400
Ничего себе Динамо Мх стартовало! Молодцы! А вот что с Локо происходит, непонятно. Впрочем это только начало Чемпионата, всё ещё может десятки раз поменяться.
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balam
1785616223
медленно обтекаем...зла не хватает,а Вадику-респект
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