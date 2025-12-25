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Локомотив
Вадим Раков
€ 3 млн
Вадим Раков
Локомотив
9 января 2005 (21)
#11 | Нападающий
178 см
Россия
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Трансферы
Агент Ракова из «Локомотива» объяснил, почему игрок не перешел в «Спартак»
19:57
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
«Локомотив» продлил контракт с форвардом, которым интересовался «Спартак»
15 июня
2
«Локомотив» продлит контракт с футболистом, пропустившим 7 месяцев
9 июня
1
Стало известно, почему Раков не перейдет в «Спартак»
15 мая
7
«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды
15 апреля
1
«Локомотив» прервал аренду игрока, травмированного с ноября
12 апреля
Заинтересовавший «Спартак» российский вингер рискует пропустить остаток сезона
30 марта
1
Игрок «Крыльев», на которого претендует «Спартак», получил травму
23 марта
6
Известен российский форвард, которого «Спартак» планирует купить летом
3 марта
21
«Спартак» рассмотрит игрока «Локомотива» на замену Бонгонда
22 января
5
Форвард «Локо» не употреблял шампанское в Новый год: «Вообще не пью»
10 января
3
«Локомотив» отправил в аренду в «Крылья Советов» травмированного игрока
10 января
1
Российский форвард заявил, что ему звонили из «Реала»: «Говорят, Винисиусу нужна замена»
10 января
9
Раков сказал, может ли уйти в «Спартак» или «Зенит»
9 января
Раков – о будущем в «Локомотиве»: «Ничего не знаю»
9 января
1
В «Спартаке» выбрали альтернативу для Бабаева
2025.12.25 23:23
3
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
2025.12.25 16:12
6
Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»
2025.11.25 11:58
2
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
2025.11.20 15:00
Потенциальный новичок «Спартака» перенесет операцию
2025.11.17 16:16
3
Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»
2025.11.17 13:23
Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака»
2025.11.10 21:57
9
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
2025.10.23 13:25
2
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
2025.10.21 15:48
6
Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»
2025.10.21 13:18
«Спартак» хочет подписать Ракова
2025.10.21 12:55
9
Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
2025.10.08 00:12
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У лучшего бомбардира «Крыльев» обнаружили перелом
2025.09.19 13:59
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«Крылья Советов» отпустят Олейникова в «Локомотив» только при одном условии
2025.09.11 18:33
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