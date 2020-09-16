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РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Вадим Раков
Статистика
€ 3 млн
Вадим Раков - статистика
Локомотив
9 января 2005 (21)
#11 | Нападающий
178 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
59' - 90'
Статистика по турнирам
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Товарищеские матчи 2022
Команда
И
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Ж
К
Локомотив
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
1' - 57'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 55'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 60'
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