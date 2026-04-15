«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды

Вингер Вадим Раков вернулся в «Локомотив».
«Досрочное прекращение аренды в «Крыльях Советов» связано с тем, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения. По договорeнности с самарским клубом он вернeтся домой, где будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба «Локомотива».
С возвращением, Вадим! Здоровья, сил и скорейшего восстановления ❤️💚», – говорится в сообщении московского клуба.
- В конце марта сообщалось, что футболист травмировался на тренировке пошел в стык ранее оперированной ногой. Он выбыл на 2-3 месяца.
- 21-летний Раков в этом сезоне провел 11 матчей за «Крыльев Советов», забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.
