«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды

Вингер Вадим Раков вернулся в «Локомотив».

«Досрочное прекращение аренды в «Крыльях Советов» связано с тем, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения. По договорeнности с самарским клубом он вернeтся домой, где будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба «Локомотива».

С возвращением, Вадим! Здоровья, сил и скорейшего восстановления ❤️💚», – говорится в сообщении московского клуба.