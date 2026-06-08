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«Спартак» рассматривает возвращение Мелкадзе

Сегодня, 09:50
6

Спортивный блок «Спартака» работает по кандидатуре нового нападающего.

Основной вариант – Дмитрий Воробьев из «Локомотива», но прорабатываются и альтернативные варианты.

«Егор Голенков и Георгий Мелкадзе входят в шорт-лист «Спартака» как альтернативные варианты на случай неудачи в переговорах с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьeвым.

Подписание российского нападающего планируется для ротации и усиления конкуренции в составе, в то время как основная ставка в атаке будет сделана на иностранного футболиста. При этом клуб готов рассматривать вариант с продажей Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в летнее трансферное окно. В случае ухода одного из них «Спартак» с высокой долей вероятности приобретeт нового легионера на позицию нападающего», – написал источник.

  • «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 4-м.
  • Команда выиграла FONBET Кубок России.
  • Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (6)
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Good_win_ФКСМ
1780903306
утка... зачем второсортный оторванный ломоть, да еще обратно? в свое время поздно, но избавились... техника есть, школа постаралась, но страшный эгоист, любит подолгу возиться с мячом, часто допускает потери... обострений относительно мало... пусть лучше радует текущую команду.
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SLADE2019
1780903392
Про Мелкадзе, как говорится без комментариев. Но и здесь, опять таки, как говорится. Опять двадцать пять, ведь и Голенков и Воробьев разве качественно лучше Мелкадзе?
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Plyash
1780906656
Про Мелкадзе это шутка , понятно дело . У него сейчас просто короткий релаксационный "предсмертный" подъём , после которого будет неизбежный финиш и спортивная пенсия . Кто в теме , тот поймёт . А вот с Воробьёвым можно попробовать .
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NewLife
1780907449
Хоть что-то написать про Спартак, пусть даже туфту, но клики обеспечены. Предложите всех этих героев на излете немытым😄
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rash1959
1780910104
Да "раскройте" (как любят на бомбе) поскорее тех кто составляет эти шорт-листы. Дайте людям возможность сказать им что-нибудь.
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