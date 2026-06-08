«Спартак» рассматривает возвращение Мелкадзе

Спортивный блок «Спартака» работает по кандидатуре нового нападающего.
Основной вариант – Дмитрий Воробьев из «Локомотива», но прорабатываются и альтернативные варианты.
«Егор Голенков и Георгий Мелкадзе входят в шорт-лист «Спартака» как альтернативные варианты на случай неудачи в переговорах с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьeвым.
Подписание российского нападающего планируется для ротации и усиления конкуренции в составе, в то время как основная ставка в атаке будет сделана на иностранного футболиста. При этом клуб готов рассматривать вариант с продажей Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в летнее трансферное окно. В случае ухода одного из них «Спартак» с высокой долей вероятности приобретeт нового легионера на позицию нападающего», – написал источник.
- «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 4-м.
- Команда выиграла FONBET Кубок России.
- Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».