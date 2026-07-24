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  • Смолов посоветовал российским футболистам уезжать из страны

Смолов посоветовал российским футболистам уезжать из страны

Сегодня, 00:25

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов призвал российских футболистов уезжать из страны.

«Я точно за то, чтобы игроки уезжали. Это дает возможность сборной стать более конкурентной, а тебе – становиться лучше как личность и расширять кругозор, свою культуру.

Да, не всем суждено стать Месси, Головиным или Сафоновым. Но как личность ты обязан развиваться параллельно», – сказал Смолов.

  • Смолов выступал за «Фейеноорд» в 2010 году на правах аренды.
  • В 2020 году он был в аренде в «Сельте» и забивал в ворота «Реала» и «Барселоны».

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Источник: 66.ru
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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