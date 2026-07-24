Смолов посоветовал российским футболистам уезжать из страны

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов призвал российских футболистов уезжать из страны.

«Я точно за то, чтобы игроки уезжали. Это дает возможность сборной стать более конкурентной, а тебе – становиться лучше как личность и расширять кругозор, свою культуру.

Да, не всем суждено стать Месси, Головиным или Сафоновым. Но как личность ты обязан развиваться параллельно», – сказал Смолов.