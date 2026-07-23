Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном трансфере на выход для «Спартака».
«Если возьмут Виньяса или Даку – габаритного нападающего, то Угальде лучше оставить, а Ливая продать. Зачем команде два мощных форварда?» – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 матчах за красно-белых 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость тринидадца в 7 миллионов евро.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»