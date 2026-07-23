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Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»

23 июля, 17:35
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном трансфере на выход для «Спартака».

«Если возьмут Виньяса или Даку – габаритного нападающего, то Угальде лучше оставить, а Ливая продать. Зачем команде два мощных форварда?» – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 матчах за красно-белых 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость тринидадца в 7 миллионов евро.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Генич Константин
Комментарии (4)
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evgevg13
1784817558
А Генич не определил кого надо выгнать из Срач ТВ?
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Цугундeр
1784818064
) Мощным форвардом обозвать несчастного карлика с грустными бровками..это надо суметь.))
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...уефан
1784818068
...учи арабский, тебя продавать будем...
Ответить
АЛЕКС 58
1784822150
Кто такой Гейич?
Ответить
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