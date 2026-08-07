Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил уход Ливая Гарсии в «Панатинаикос». Греческий клуб арендовал нападающего до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.
«С Ливаем мы поговорили. Объяснил, что это тренерское решение. Нет возможности всем давать игровое время. Уверен, что в Греции у него всe получится», – сказал Гарсия.
- 28-летний Гарсия в этом сезоне остался в запасе красно-белых в 2 матчах РПЛ и в 1 игре OLIMPBET Суперкубка.
- В прошлом сезоне тринидадец провел за «Спартак» 33 матча, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» приобрел Гарсию у АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»