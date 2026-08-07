Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил уход Ливая Гарсии в «Панатинаикос». Греческий клуб арендовал нападающего до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

«С Ливаем мы поговорили. Объяснил, что это тренерское решение. Нет возможности всем давать игровое время. Уверен, что в Греции у него всe получится», – сказал Гарсия.