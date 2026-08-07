Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о потенциальных проблемах из-за трансфера Мирлинда Даку.

«Уверен, никаких проблем из-за политики после перехода Даку в команде не будет. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, все ребята всe понимают, сконцентрированы на том, чтобы становиться лучше.

Мы разговариваем исключительно о футболе, о том, чтобы приносить пользу «Спартаку». Политику мы не обсуждаем», – сказал Карседо.