83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»

Тренер Валерий Непомнящий рассказал, как устроена его работа в ФШМ.

– Теперь с утра до вечера пропадаете в Лужниках, где базируется ФШМ?

– Да, с 10 до 19. Причем без выходных. С понедельника по пятницу присутствую на всех тренировках. А в субботу и воскресенье – матчи, по 6-7 в день. Просматриваю их, потом с коллегами устраиваем разбор.

Нагрузка приличная, но я справляюсь. Вообще никакой усталости. Наоборот, наблюдаю, как мальчишки играют, тренируются, и получаю удовольствие.