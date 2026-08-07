83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»

Тренер Валерий Непомнящий рассказал, как устроена его работа в ФШМ.
– Теперь с утра до вечера пропадаете в Лужниках, где базируется ФШМ?
– Да, с 10 до 19. Причем без выходных. С понедельника по пятницу присутствую на всех тренировках. А в субботу и воскресенье – матчи, по 6-7 в день. Просматриваю их, потом с коллегами устраиваем разбор.
Нагрузка приличная, но я справляюсь. Вообще никакой усталости. Наоборот, наблюдаю, как мальчишки играют, тренируются, и получаю удовольствие.
- 83-летний Непомнящий не тренирует с 2018 года, когда покинул «Балтику».
- В 1990 году россиянин вывел Камерун в плей-офф чемпионата мира.
- В РПЛ Непомнящий тренировал «Томь».
Источник: «Спорт-Экспресс»