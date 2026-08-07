В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал отсутствие горячей воды после матча с «Ахматом».
- Московская команда победила в Грозном со счетом 2:1.
- КДК РФС оштрафовал «Ахмат» по итогам встречи за отсутствие горячей воды в раздевалке «Спартака».
«Как справились с холодной водой? Искупались, освежились. Было жарко в Грозном. Холодный душ был самое то.
Я родился в Иркутске. Вы не представляете, где я жил, в каком доме. Для меня выключение горячей воды ничего не значит. Если выключают, то, значит, потерпим», – сказал Зобнин.
Источник: «Чемпионат»