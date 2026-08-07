Шварц одним словом описал Овечкина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об участии российского хоккеиста Александра Овечкина на матче с «Динамо Мх».

– В воскресенье на матче будет легенда хоккейного «Динамо» Александр Овечкин и боец UFC Шара Буллет. Не хотели бы вы их пригласить в раздевалку, чтобы завести команду?

– Я встречался с Овечкиным в первый свой приезд в Россию. Он отличный игрок и прекрасная личность. Когда я был в Америке, мне удалось посетить его матчи, когда он играл за «Вашингтон». Но сейчас весь наш фокус на игре.

Овечкин – легенда, тот игрок, которого все знают, он переписал многие рекорды. В любое время мы его ждем.