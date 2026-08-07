Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера

«Спартак» рассматривает приобретение Жоау Корреи, полузащитника кипрского «Пафоса».
Футболист сборной Кабо-Верде назван главной целью московского клуба на позицию вингера. Коррея способен закрыть как фланг атаки, так и позицию правого защитника – в «Спартаке» эту универсальность считают преимуществом.
- Коррея перешел в «Пафос» в 2024 году.
- В минувшем сезоне он провел 23 матча в чемпионате Кипра и забил 10 мячей. Также на его счету девять игр в Лиге чемпионов, где он отметился голом и двумя результативными передачами.
- По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 1,3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»