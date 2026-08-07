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Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера

7 августа, 23:45
11

«Спартак» рассматривает приобретение Жоау Корреи, полузащитника кипрского «Пафоса».

Футболист сборной Кабо-Верде назван главной целью московского клуба на позицию вингера. Коррея способен закрыть как фланг атаки, так и позицию правого защитника – в «Спартаке» эту универсальность считают преимуществом.

  • Коррея перешел в «Пафос» в 2024 году.
  • В минувшем сезоне он провел 23 матча в чемпионате Кипра и забил 10 мячей. Также на его счету девять игр в Лиге чемпионов, где он отметился голом и двумя результативными передачами.
  • По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 1,3 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Пафос Спартак Коррейя Жоау
Комментарии (11)
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Rad Meat
1786137494
Странно, зачем им ещё один вингер....
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Paulchess
1786158570
Солари есть, в защите есть Денисов
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oyabun
1786164186
Правые защитники у нас Денисов, Саусь. Очень сомнительная новость, особенно на фоне лимита.
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subbotaspartak
1786164661
Я за любой кипишь...
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Freyd
1786166353
Умом каху не понять
Ответить
...уефан
1786172106
...а что, кто-то в Спартаке собирается на постоянку переходить в схему с тремя центральными защитниками? Но даже если и так, то есть для этого Саусь, из которого песок ещё не сеется на газон в отличии от "пафосника"... Инсайд для читателей "Мурзилки"?...
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alefreddy
1786173238
значит кого то на продажу планируют
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