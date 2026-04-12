В «Арисе» обеспокоены Кокориным

Сегодня, 00:31
2

Спортивный директор «Ариса» Павел Гогнидзе выразил обеспокоенность нападающим команды Александром Кокориным.

– Кокорин не играл по одной простой причине – не был готов с медицинской точки зрения, после травмы он восстанавливался 3-4 месяца. Но с тех пор как вернулся, выходит в каждом матче, иногда в основе, иногда – на замену. Но пока результативных действий нет, и косвенно или напрямую это влияет и на игровое время тоже.

– Довольны ли в клубе Александром?

– В целом Александром мы довольны, но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи, безусловно, это беспокоит. Но ждем, что это случится в самый решающий момент. Он готовится к матчу с «Пафосом», Саша большой мастер и очень нередко бывает так, что большие мастера говорят свое слово в самый необходимый и важный для этого момент. Он пока не забивал, но может быть, эти голы придут к нам тогда, когда это нужно больше всего.

  • В сезоне-2025/26 у форварда нет голевых действий в 18 матчах (773 минуты).
  • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.
  • Сообщалось, что летом Кокорин может вернуться в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
k611
1775973351
Да, он "большой" мастер, спросите про это у итальянцев...
Ответить
Cleaner
1775981750
Саша большой мастер по ТАБУРЕТКАМ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
