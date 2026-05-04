Агент Кокорина прояснил будущее форварда после ухода из «Ариса»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на новость, что игрок думает о завершении карьеры.

Сегодня стало известно, что кипрский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним экс-футболистом сборной России.

«Ведeм переговоры с командами, которые на сегодняшний день проявляют конкретный интерес к Саше.

Нам нужно будет в конце сезона в том числе в России посмотреть, кто и на каких местах закончит – исходя из этого Саша примет своe решение, где ему продолжить заниматься любимым делом. Думаю, это будет ближе к июню.

Со мной речи о завершении карьеры Саша не вeл», – сказал агент.