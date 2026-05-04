Агент Кокорина прояснил будущее форварда после ухода из «Ариса»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на новость, что игрок думает о завершении карьеры.
Сегодня стало известно, что кипрский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним экс-футболистом сборной России.
«Ведeм переговоры с командами, которые на сегодняшний день проявляют конкретный интерес к Саше.
Нам нужно будет в конце сезона в том числе в России посмотреть, кто и на каких местах закончит – исходя из этого Саша примет своe решение, где ему продолжить заниматься любимым делом. Думаю, это будет ближе к июню.
Со мной речи о завершении карьеры Саша не вeл», – сказал агент.
- Кокорин в «Арисе» с августа 2022 года.
- Форвард забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 112 матчах.
- В этом сезоне у него не было результативных действий в 20 играх.
