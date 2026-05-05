В клубе РПЛ не исключили трансфер Кокорина

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Ариса» Александра Кокорина.

В 2020 году Газизов приводил Кокорина в «Спартак».

«Нам бы хотелось пока выполнить свои задачи, а потом перейти уже к суперзадачам: к трансферам и так далее. Поэтому пока давайте дождeмся дел и там уже будем обсуждать.

Но возможность трансфера Кокорина в команду исключать не надо, а ответить уже сможем только после выполнения своих задач. Пока мыслей об этом трансфере нет», – заявил Газизов.