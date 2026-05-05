В клубе РПЛ не исключили трансфер Кокорина

5 мая, 18:17
3

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Ариса» Александра Кокорина.

  • В 2020 году Газизов приводил Кокорина в «Спартак».

«Нам бы хотелось пока выполнить свои задачи, а потом перейти уже к суперзадачам: к трансферам и так далее. Поэтому пока давайте дождeмся дел и там уже будем обсуждать.

Но возможность трансфера Кокорина в команду исключать не надо, а ответить уже сможем только после выполнения своих задач. Пока мыслей об этом трансфере нет», – заявил Газизов.

  • «Арис» решил не продлевать контракт с нападающим.
  • Сообщалось, что 35-летний футболист задумался о завершении карьеры.
  • В этом сезоне у него не было голевых действий в 20 матчах.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Динамо Мх Арис Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (3)
Cleaner
1777994372
Позвонят Газизову из Кремля и все насчет Кокорина объяснят...
Красногвардейчик
1777995432
Кокоша не поедет...одно дело греть пупок на средиземном чистом море, другое дело на грязном Каспии))
рылы
1777995735
а если махачкала вылетит? им осталось сгонять к ахмету (может, проиграют - а может и помогут по-братски) и принять в дагестане дезеувов. радушная встреча будет)) но хрюканы прибудут со своим судьёй, потому что им нужно попасть в тройку. вполне может быть, что махачкала наберёт ноль очков и вылетит даже напрямую.
