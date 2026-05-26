Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил с речью после завершения основного времени в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».
«Парни, вы провели очень хороший матч. Но! Нужно сделать ещe один шажок. Мы выиграем эту игру! Мы выиграем этот матч!» – сказал Карседо игрокам.
- В итоге красно-белые победили «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
- «Спартак» стал обладателем Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
Источник: телеграм-канал «Спартака»