Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил с речью после завершения основного времени в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Парни, вы провели очень хороший матч. Но! Нужно сделать ещe один шажок. Мы выиграем эту игру! Мы выиграем этот матч!» – сказал Карседо игрокам.