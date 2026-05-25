Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России

В РФС уверены, что трофей Кубка России не был поврежден до церемонии награждения «Спартака».

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.

В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.

Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.

Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

Согласно версии РФС, кубок разбился из-за того, что крышка слетела с трофея и упала на другую его часть.

Союз ведет консультации со «Спартаком» по поводу восстановления Кубка России.

«Пока нет четкого понимания, кто будет оплачивать восстановление. Как и нет четких сроков восстановления кубка. Однако, стороны склоняются к тому, что за это заплатит Российский футбольный союз«, – сообщил источник.