Мостовой отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России

Александр Мостовой поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– «Спартак» – чемпион, кубок у нас. «Спартак» с трофеем, а «Краснодар», к сожалению, проиграл и чемпионат, и кубок. Пускай задумываются.

– Какие впечатления от матча?

– Тут важен общий итог. Красивый, некрасивый – был футбол, выиграли – и все.

Посмотрите, сколько радости у всех, тем более что «Спартак» эту радость нам преподносит один раз за столько лет, а раньше каждый год что-то выигрывали.

Из игроков никого отдельно выделять не буду – когда победа, все молодцы. Тем более из тех ребят в команде, когда «Спартак» последний раз выигрывал кубок, их там, наверно, человек пять осталось. Все остальные уже новые, молодцы. И болельщики молодцы.