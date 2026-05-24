⚡️ Кубок России. «Спартак» выиграл трофей, победив «Краснодар» в серии пенальти

«Спартак» в пятый раз стал обладателем FONBET Кубка России.

В суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Авторы голов – Пабло Солари и Дуглас Аугусто.

В серии пенальти «Спартак» победил со счетом 4:3. У «Краснодара» 11-метровые не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.