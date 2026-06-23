Известны 6 сборных, которые сыграют в плей-офф ЧМ-2026 и 4, которые не выйдут из группы

После завершения матчей 2-го тура ЧМ-2026 в 10 из 12 групп известны 6 команд, гарантировавших себе выход в 1/16 финала. Это Мексика, США, Германия, Франция, Норвегия и Аргентина.

Также определились 4 команды, которые гарантированно останутся на 4-м месте в своих группах и не сыграют в плей-офф. Это Гаити, Турция, Тунис и Иордания.

В ночь с 23 на 24 июня пройдут последние матчи 2-го тура в группах K и L.

Игры 3-го тура пройдут по местному времени с 24 по 27 июня.