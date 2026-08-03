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74-летний ван Гаал может возглавить сборную

Сегодня, 12:57
2

Луи ван Гаал готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) о возвращении к работе с национальной командой страны.

Он может занять рассмотреть вариант с назначением на пост главного тренера сборной лишь после того, как федерация представит ему свой проект.

74-летний ван Гаал также не исключает возможности поработать в сборной другой страны.

Сообщается, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят ван Гаала, и сейчас тренер чувствует себя «лучше, чем когда-либо». Напомним, весной 2022 года специалист рассказал о лечении от рака простаты.

  • Ранее ван Гаал уже трижды работал в сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.
  • Национальная команда под его руководством выиграла бронзу ЧМ-2014.

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Источник: De Telegraaf
Чемпионат мира Лига наций Нидерланды ван Гаал Луи
Комментарии (2)
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Цугундeр
1785752690
)) 74 года -самый сок. Некоторые в эти годы и не то возглавляют...)
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DMитрий
1785754026
Вот у них там все одни и те же по кругу ходят... Так очередь и до Дика снова дойдёт, когда ему 90-100 будет!
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