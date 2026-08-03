74-летний ван Гаал может возглавить сборную

Луи ван Гаал готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) о возвращении к работе с национальной командой страны.
Он может занять рассмотреть вариант с назначением на пост главного тренера сборной лишь после того, как федерация представит ему свой проект.
74-летний ван Гаал также не исключает возможности поработать в сборной другой страны.
Сообщается, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят ван Гаала, и сейчас тренер чувствует себя «лучше, чем когда-либо». Напомним, весной 2022 года специалист рассказал о лечении от рака простаты.
- Ранее ван Гаал уже трижды работал в сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.
- Национальная команда под его руководством выиграла бронзу ЧМ-2014.
Источник: De Telegraaf