74-летний ван Гаал может возглавить сборную

Луи ван Гаал готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) о возвращении к работе с национальной командой страны.

Он может занять рассмотреть вариант с назначением на пост главного тренера сборной лишь после того, как федерация представит ему свой проект.

74-летний ван Гаал также не исключает возможности поработать в сборной другой страны.

Сообщается, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят ван Гаала, и сейчас тренер чувствует себя «лучше, чем когда-либо». Напомним, весной 2022 года специалист рассказал о лечении от рака простаты.