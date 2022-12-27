Сборная Нидерланд по футболу

- 3 марта
- 17:17 Де Йонг объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов
- 25 января
- 13:22 Итоги жеребьевки «Финала четырех» Лиги наций
- 23 января
- 19:40 Фото Куман – новый главный тренер сборной Нидерландов 3
- 27 декабря 2022
- 14:30 «После той игры я не мог спать два дня». Ван Дейк – о вылете с ЧМ-2022 от Аргентины 1
- 26 декабря 2022
- 14:59 Лучший бомбардир сборной Нидерландов на ЧМ-2022 хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
- 24 декабря 2022
- 12:27 Фото Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe 1
- 23 декабря 2022
- 15:35 Влут: «С Промесом в составе Нидерланды далеко бы забрались на ЧМ-2022»
- 09:40 Вегхорст – о конфликте с Месси: «Теперь Лео знает мое имя» 1
- 21 декабря 2022
- 00:32 Ван Гаал готов рассмотреть предложение от сборной Португалии: «Я их выслушаю» 1
- 16 декабря 2022
- 14:33 Семин оценил работу ван Гаала на ЧМ-2022 1
- 10:31 «До плей-офф ярче него никого не было». Талалаев назвал главное открытие ЧМ-2022
- 09:52 «За ним начнется охота». Григорян назвал игрока, который ярче всех проявил себя на ЧМ-2022 4
- 00:30 Ван Гаал высказался о конфликте с Месси
- 15 декабря 2022
- 23:23 Ван Гаал раскритиковал судью Лаоса, работавшего на матче Нидерланды – Аргентина 1
- 14 декабря 2022
- 06:35 Месси повторил рекорд Снейдера на ЧМ 2
- 13 декабря 2022
- 12:41 «После этого не разговаривал с женой. Я предал футбол, который дал мне все. Мне стыдно». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2 11
- 10:24 Стали известны подробности конфликта Месси и Вегхорста 1
- 00:53 «Заткнись!». Агуэро – Вегхорсту после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 1
- 12 декабря 2022
- 16:38 Орлов: «Паредес – бандит и отмороженный. В матче с голландцами его должны были удалять» 19
- 14:50 Бракамонте: «На гербе Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух» 35
- 11 декабря 2022
- 22:21 В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет получить российский паспорт 11
- 19:55 «Я больше не буду смотреть матчи ЧМ». Ван Дейк – после вылета Нидерландов 3
- 10 декабря 2022
- 17:42 Уткин: «Месси упрекнул Нидерланды за простой футбол? Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки» 17