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Нидерланды
Сборная Нидерланд по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.knvb.nl/
Тренер:
Хавьер «Хави» Эрнандес
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Таблица
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Семак высмеял слова ван дер Ваарта
11 июля
5
В сборной Нидерландов провели переговоры с кандидатом на замену Куману
6 июля
Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026
4 июля
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Хабиб назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026
1 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Принято решение по Куману после вылета Нидерландов с ЧМ-2026
1 июля
4
Аршавин отреагировал на вылет Германии и Нидерландов с ЧМ-2026
30 июня
1
Губерниев констатировал футбольный закат Европы
30 июня
44
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Газзаев объяснил поражение Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
1
Ибрагимович назвал виновного в вылете Нидерландов с ЧМ-2026
30 июня
6
Фото
Клюйверт в точности повторил провал отца 26-летней давности
30 июня
Видео
Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах
30 июня
7
Куман ответил на вопрос о будущем в сборной Нидерландов
30 июня
1
Реакция Хабиба на вылет Германии с ЧМ-2026
30 июня
5
Куман прокомментировал неудачу Нидерландов в серии пенальти с Марокко
30 июня
1
Тренер сборной Марокко: «Нас никто не остановит, если будем играть так, как умеем»
30 июня
15
Куман высказался о вылете Нидерландов от Марокко
30 июня
9
1
2
3
4
5
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