В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026

Сборная Испании поднялась на 1-е место в рейтинге ФИФА после победы на ЧМ-2026.

Команда опередила Аргентину, которую обыграла в финале со счетом 1:0.

Рейтинг ФИФА, версия от 20 июля, в скобках указана позиция в рейтинге до ЧМ-2026:

1 (2). Испания – 1995,88;

2 (1). Аргентина – 1970,37;

3 (3). Франция – 1948,97;

4 (4). Англия – 1922,83;

5 (6). Бразилия – 1804,92;

6 (7). Марокко – 1803,99;

7 (5). Португалия – 1787,85;

8 (9). Бельгия – 1778,36;

9 (8). Нидерланды – 1775,54;

10 (14). Мексика – 1754,30;

11 (13). Колумбия – 1739,89;

12 (10). Германия – 1726,22;

13 (11). Хорватия – 1723,05;

14 (19). Швейцария – 1710,88;

15 (12). Италия – 1704,73;

16 (17). США – 1690,33;

17 (18). Япония – 1673,68;

18 (15). Сенегал – 1653,43;

19 (31). Норвегия – 1651,29;

20 (16). Уругвай – 1634,70;

21 (21). Дания – 1619,47;

22 (20). Иран – 1609,85;

23 (24). Австрия – 1598,82;

24 (29). Египет – 1597,04;

25 (23). Эквадор – 1592,59;

26 (26). Нигерия – 1585,02;

27 (22). Турция – 1582,54;

28 (27). Австралия – 1581,51;

29 (28). Алжир – 1576,80;

30 (30). Канада – 1571,34;

31 (33). Кот-д’Ивуар – 1565,47;

32 (25). Южная Корея – 1558,72;

33 (32). Украина – 1549,29;

34 (41). Парагвай – 1542,48;

35 (35). Россия – 1529,60.

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