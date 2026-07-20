В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026

Сборная Испании поднялась на 1-е место в рейтинге ФИФА после победы на ЧМ-2026.
Команда опередила Аргентину, которую обыграла в финале со счетом 1:0.
Рейтинг ФИФА, версия от 20 июля, в скобках указана позиция в рейтинге до ЧМ-2026:
1 (2). Испания – 1995,88;
2 (1). Аргентина – 1970,37;
3 (3). Франция – 1948,97;
4 (4). Англия – 1922,83;
5 (6). Бразилия – 1804,92;
6 (7). Марокко – 1803,99;
7 (5). Португалия – 1787,85;
8 (9). Бельгия – 1778,36;
9 (8). Нидерланды – 1775,54;
10 (14). Мексика – 1754,30;
11 (13). Колумбия – 1739,89;
12 (10). Германия – 1726,22;
13 (11). Хорватия – 1723,05;
14 (19). Швейцария – 1710,88;
15 (12). Италия – 1704,73;
16 (17). США – 1690,33;
17 (18). Япония – 1673,68;
18 (15). Сенегал – 1653,43;
19 (31). Норвегия – 1651,29;
20 (16). Уругвай – 1634,70;
21 (21). Дания – 1619,47;
22 (20). Иран – 1609,85;
23 (24). Австрия – 1598,82;
24 (29). Египет – 1597,04;
25 (23). Эквадор – 1592,59;
26 (26). Нигерия – 1585,02;
27 (22). Турция – 1582,54;
28 (27). Австралия – 1581,51;
29 (28). Алжир – 1576,80;
30 (30). Канада – 1571,34;
31 (33). Кот-д’Ивуар – 1565,47;
32 (25). Южная Корея – 1558,72;
33 (32). Украина – 1549,29;
34 (41). Парагвай – 1542,48;
35 (35). Россия – 1529,60.
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