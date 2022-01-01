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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Сенегал
Сборная Сенегала по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.fsfoot.sn/
Тренер:
Патрик Виейра
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Таблица
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности
14 июля
4
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Защитник сборной Марокко – тренеру Сенегала после вылета с ЧМ-2026: «Иди поплачь»
2 июля
3
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Забит самый поздний гол в истории ЧМ
2 июля
3
Генич одним прилагательным описал Бельгию после ее героического камбэка
2 июля
5
Игроки сборной Бельгии сначала поссорились, а потом организовали спасительный гол
2 июля
«Не буду играть при этом тренере»: игрок Сенегала сделал резкое заявление после поражения от Бельгии
2 июля
7
Видео
Обзор матча Бельгия – Сенегал голы и лучшие моменты (Видео)
2 июля
ЧМ-2026. Бельгия вышла в 1/8 финала, отыграв два мяча и победив Сенегал (3:2) благодаря пенальти на 125-й минуте
2 июля
21
Куртуа вошел в топ-3 по числу матчей на ЧМ среди вратарей
2 июля
Трансляция
Бельгия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026
1 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Где смотреть матч Бельгия – Сенегал: во сколько прямая трансляция 1 июля 2026
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Сенегал установил рекорд ЧМ для африканских сборных
27 июня
1
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Видео
Обзор матча Сенегал – Ирак голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
ЧМ-2026. Сенегал уничтожил Ирак (5:0) и финишировал третьим в группе
27 июня
3
Трансляция
Сенегал – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
25 июня
Сенегал – Ирак: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
25 июня
1
2
3
4
5
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
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