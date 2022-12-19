Сборная Сенегала по футболу

- 19 декабря 2022
- 20:17 Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe 5
- 7 декабря 2022
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 5 декабря 2022
- 13:22 Англия никогда не проигрывала африканским сборным на ЧМ 2
- 11:22 Поражение Сенегала от Англии – в топ-3 самых крупных для африканских сборных в плей-офф ЧМ
- 09:57 Фоден – самый молодой за 24 года игрок с 2 ассистами в плей-офф ЧМ
- 09:26 Мане прокомментировал вылет сборной Сенегала с ЧМ-2022
- 08:20 Сборная Сенегала потерпела крупнейшее поражение на ЧМ/Кубке Африки 1
- 00:43 Назван лучший игрок матча Англия – Сенегал
- 4 декабря 2022
- 23:52 ЧМ-2022. Англия разгромила Сенегал (3:0) и вышла в четвертьфинал 11
- 22:14 Фото Англичане преклонили колено в матче с Сенегалом, африканцы этого не сделали 20
- 21:50 Быстров хочет, чтобы Англия проиграла Сенегалу: «Кейн смог бы надеть радужную ленточку и бежать в аэропорт к немцам» 8
- 21:03 Стерлинг пропустит матч Англия – Сенегал по семейным обстоятельствам 3
- 20:58 Англия – Сенегал: стартовые составы на матч ЧМ-2022 2
- 19:18 Англия – Сенегал: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 4 декабря 1
- 19:17 Где и во сколько смотреть матч Англия – Сенегал: 4 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
- 15:22 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Польшей, Англия – с Сенегалом
- 15:03 Тренер Сенегала Сиссе может пропустить матч с Англией из-за лихорадки
- 3 декабря 2022
- 09:44 Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022 6
- 01:47 Текст Все участники плей-офф ЧМ-2022: какие пары будут в 1/8 финала турнира 17