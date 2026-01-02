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Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

1 июля, 12:08

В ночь с 1 на 2 июля стадия 1/16 финала чемпионата мира-2026 продолжится тремя матчами.

В первой игре дня встретятся Англия и ДР Конго. Победитель встретится с Мексикой – хозяевами.

Затем Бельгия в статусе номинального хозяина встретится с Сенегалом.

В утреннем по московскому времени матче встретятся США, хозяева турнира, и Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР - Канада - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - С. Эустакиу, 90+2.
Бразилия - Япония - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - К. Сано, 29; 1:1 - Каземиро, 56; 2:1 - Г. Мартинелли, 90+6.
Германия - Парагвай - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 3:4)
Голы: 0:1 - Х. Энкисо, 42; 1:1 - К. Хаверц, 54.
Нидерланды - Марокко - 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, по пенальти 2:3)
Голы: 1:0 - К. Гакпо, 72; 1:1 - И. Диоп, 90+1.
Кот-д'Ивуар - Норвегия - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Нуса, 39; 1:1 - А. Диалло, 74; 1:2 - Э. Холанд, 86.
Франция - Швеция - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 45; 2:0 - Б. Барколя, 53; 3:0 - К. Мбаппе, 74.
Мексика - Эквадор - 2:0 (4:0)
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 22; 2:0 - Х. Киньонес, 22; 3:0 - Р. Хименес, 31; 4:0 - Р. Хименес, 31.
Удаления: нет - П. Хинкапе, 90+5.
Англия - ДР Конго - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Б. Сипенга , 7; 1:1 - Г. Кейн, 75; 2:1 - Г. Кейн, 86.
Бельгия - Сенегал - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: 0:1 - Х. Диарра, 25; 0:2 - И. Сарр, 51; 1:2 - Р. Лукаку, 86; 2:2 - Ю. Тилеманс, 89; 3:2 - Ю. Тилеманс, 120+5 (с пенальти).
США - Босния и Герцеговина - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Ф. Балогун, 45; 2:0 - М. Тилльман, 82.
Удаления: Ф. Балогун, 64 - нет.
Испания - Австрия - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Оярсабаль, 36; 2:0 - П. Порро, 66; 3:0 - М. Оярсабаль, 89.
Португалия - Хорватия - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 - И. Перишич, 53; 1:1 - К. Роналду, 68 (с пенальти); 2:1 - Г. Рамуш, 90+4.
Швейцария - Алжир - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Б. Эмболо, 10; 2:0 - Д. Ндой, 46.
Австралия - Египет - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 2:4)
Голы: 0:1 - Э. Ашур, 13; 1:1 - М. Хани, 55 (в свои ворота).
Аргентина - Кабо-Верде - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: 1:0 - Л. Месси, 29; 1:1 - Д. Дуарте, 59; 2:1 - Л. Мартинес, 92; 2:2 - С. Лопеш Кабрал, 103; 3:2 - Д. Борхес, 111 (в свои ворота).
Колумбия - Гана - 1:0 (0:0)

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Источник: «Бомбардир»
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