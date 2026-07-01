Тренер Швеции назвал причину разгрома от Франции

Главный тренер сборной Швеции англичанин Грэм Поттер признал, что его команда не смогла противостоять сборной Франции (0:3) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Победила лучшая команда, поздравляю Францию. Я думаю, что в плане игры нам нужно было выступить идеально, и даже если бы мы так сыграли, я не уверен, что этого было бы достаточно, если честно, потому что соперник был очень высокого уровня.

У меня нет никаких претензий к игрокам. После игры я сказал им, что не считаю поражение от Франции позором, они – лучшая команда, и у них есть несколько высококлассных игроков.

Если посмотреть на карьеры и послужной список французской команды и сравнить их с нашими, то мы – молодая, развивающаяся команда, у которой, надеюсь, впереди много хорошего.

Я думаю, у нас был отличный турнир, он помог нам расти и учиться. Прийти в себя после поражения от Нидерландов (1:5), а также завоевать необходимое очко в матче с Японией (1:1) было фантастически для игроков. Мы должны отталкиваться от этого.

У нас более десяти дебютантов на чемпионате мира, это существенное отличие от французской команды. Так что мы обязательно станем лучше благодаря этому. У нас есть опыт, мы выигрываем, проигрываем, растем как команда, как личность. Я думаю, именно так мы должны смотреть на сегодняшний матч», – сказал Поттер.