Грэм Поттер
Тренер
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Поттер
|Команда
|Челси
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|20 октября 1975
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Поттер
|Команда
|Челси
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|20 октября 1975
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Боруссия
|1 : 0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|18.02.2023
|Челси
|0 : 1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|26.02.2023
|Тоттенхэм
|2 : 0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|04.03.2023
|Челси
|1 : 0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|07.03.2023
|Челси
|2 : 0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|11.03.2023
|Лестер
|1 : 3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Челси
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Манчестер Сити
|4 : 0
|Челси