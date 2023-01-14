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    Грэм Поттер

    Тренер
    Имя Грэм
    Фамилия Поттер
    Команда Челси
    Гражданство Англия
    Дата рождения 20 октября 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Боруссия 1 : 0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала
    18.02.2023 Челси 0 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    26.02.2023 Тоттенхэм 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    04.03.2023 Челси 1 : 0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    07.03.2023 Челси 2 : 0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала
    11.03.2023 Лестер 1 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Челси 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Манчестер Сити 4 : 0 Челси
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