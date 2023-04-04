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    «Челси» после смены владельца потратил более 50 миллионов на тренеров

    Стали известны расходы «Челси» на тренеров в этом сезоне.

    • увольнение Томаса Тухеля – 10 миллионов фунтов компенсации;
    • приход Грэма Поттера – выкуп за 22 миллиона фунтов у «Брайтона»;
    • зарплата Поттера – 7 миллионов фунтов за 7 месяцев работы;
    • увольнение Поттера – 13 миллионов фунтов компенсации.

    Все эти траты пришлись на период правления Тодда Боули, который летом 2022 года стал владельцем «Челси» вместо Романа Абрамовича.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      rumit89 2 часа назад

      Вообще все, что происходит с Челси в последний год можно проиллюстрировать тем что Поттер получил более большую компенсацию , чем Тухель .

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Мелочь.

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