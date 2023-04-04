«Челси» после смены владельца потратил более 50 миллионов на тренеров

Вообще все, что происходит с Челси в последний год можно проиллюстрировать тем что Поттер получил более большую компенсацию , чем Тухель .
Стали известны расходы «Челси» на тренеров в этом сезоне.
- увольнение Томаса Тухеля – 10 миллионов фунтов компенсации;
- приход Грэма Поттера – выкуп за 22 миллиона фунтов у «Брайтона»;
- зарплата Поттера – 7 миллионов фунтов за 7 месяцев работы;
- увольнение Поттера – 13 миллионов фунтов компенсации.
Все эти траты пришлись на период правления Тодда Боули, который летом 2022 года стал владельцем «Челси» вместо Романа Абрамовича.